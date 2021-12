Varuh: vračanje migrantov ne sme biti samoumevno

Varuh človekovih pravic je v še enem primeru deportacije migranta opozoril, da dogovor med Slovenijo in Hrvaško ni ustrezen. Slovenija se ne more sklicevati na meddržavni sporazum o vračanju tujcev, če se hkrati zaveda, da na Hrvaškem policija begunce pretepa in jih muči. V ozadju gre tudi za vprašanje vstopa Hrvaške v schengen.