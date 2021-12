»Prve tri postaje svetovnega pokala so mi zelo lepo uspele. Pred sezono se pod ponudbo za takšen začetek ne bi podpisal enkrat, ampak dvakrat. Bilo je še nekaj napak, ne bom letal po oblakih in ostajam na realnih treh. Upam, da bomo takole 'šopali' še naprej,« je današnji klepet v hudem mrazu pod skakalnico v Kranju začel Cene Prevc. Čeprav je za tekmovalci šele pet tekem svetovnega pokala, je za srednjega izmed bratov v dinastiji Prevc po številu osvojenih točk (173) že najboljša sezona v njegovi dosedanji karieri. Dosedanji najboljši zbir točk ob koncu zime je bil 112 pred dvema letoma.

Ko smo mu zastavili vprašanje, kakšen je recept za letošnji silovit vzlet med najboljše skakalne ase, je navihano izstrelil: »Če bi ga poznal, bi ga uporabljal že v minulih letih. Ni univerzalnega recepta. Vsako leto moraš narediti novega. Sestavine se vsako leto zamenjajo in upaš, da si skupaj zmešal prave.«

Trenira z reprezentanco B

V svetovnem pokalu tekmuje že deseto sezono. Do letošnje, v kateri je nanizal 8., 5., 20., 5. in 6. mesto, je bila njegova edina uvrstitev med deseterico pred petimi leti z osmim mestom na uvodni tekmi novoletne turneje v Obertsdorfu. »Tudi v štirih sezonah, ko ni bilo točk svetovnega pokala, nisem pomislil na konec kariere, saj imam posebna merila. Vsako leto sem se po finalu v Planici vprašal, ali sem naredil vse, kar sem načrtoval. Ker je bil odgovor vedno ne, sem vztrajal. Tudi ko mi ni šlo, mi ni bilo posebej težko. Na vsakem treningu in tekmi sem se potrudil maksimalno in postopoma so prišli boljši izidi. Tudi ko ni bilo uspehov, tega nisem doživljal kot težko obdobje,« je pojasnjeval 25-letni Cene Prevc.

Ko ni imel statusa reprezentanta, je imel za treninge vso podporo v matičnem klubu Triglav iz Kranja, sicer pa skupaj z Lovrom Kosom, še enim odkritjem sezone, vseskozi trenira z reprezentanco B pod vodstvom Igorja Medveda. Tudi ko pride s tekme svetovnega pokala in je tri dni doma, trenira z ekipo B. Pravi, da ni težav, ker selektor Robert Hrgota in Medved odlično sodelujeta, zato sploh ne opazi, kdaj je z ekipo A in kdaj z B. V preteklosti je imel težave s previsoko težo. Pogosto si je čez poletje nabral preveč kilogramov in trajalo je do novega leta, da se je vrnil na idealno težo, zato je zamudil prvi del sezone. »Nisem se odpovedal sladkarijam. Če si zaželim torto ali čokolado, si ju privoščim,« je razlagal Cene Prevc.