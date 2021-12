Zato sklepamo, da ima kakega drugega asa v rokavu. Prosto po kozjanskem biku je pri nas godnih za zaplod kakih 400.000 žensk. Zdravc na vsako navali vsaj dvakrat, pa je cilj izpolnjen. To ni niti srednji vek več. To ni niti utopična serija Deklina zgodba. To je konkretna bedarija, kakršna lahko pade na pamet le bolnemu umu. Mimogrede, ustanovna članica te nove stranke je tudi Simona Kustec, ki jo menda napadajo zgolj in samo zato, ker je ženska.

Pa to še ni vse! Konkretna stranka ima poleg osemenjevanja plodnih Slovenk v programu le še dva konkretna cilja: zastavo v vsak slovenski razred in neomejeno divjanje po avtocestah. Brez komentarja.