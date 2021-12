Državno odvetništvo v Varaždinu je po končani preiskavi vložilo obtožnico v primeru umora 35-letnega profesorja angleškega jezika Nina Čengića konec maja letos. Obtožilo je štiri osebe, stare 29, 26, 24 in 20 let, ki jim grozi 40-letna zaporna kazen. Četverica naj bi se srednješolskemu učitelju maščevala, ker je pred tem klical policijo in prijavil, da v klubu Kulturana v Varaždinu kršijo epidemiološke ukrepe. Kot so sporočili iz državnega odvetništva, so se policisti na klic odzvali, vendar jim v klubu niso odprli vrat. Ko je policija odšla, bilo je okoli 4. ure, pa je 29-letni obtoženi Čengića s pestjo močno udaril v glavo. Nato ga je tepel še z rokami, nogami in leseno palico, pridružili pa so se mu tudi ostali trije. Tudi ti so mu zadali številne udarce z rokami in ga brcali po glavi ter telesu. Tako dolgo, dokler ni nepremično obležal. Za posledicami hudih poškodb je naslednji dan umrl. Usodna je bila možganska krvavitev, je še sporočilo varaždinsko odvetništvo.

Priznali napad

Kot je po napadu sporočila policija, so po prijavi kršenja epidemioloških ukrepov pred klubom Kulturana, v kateri vrtijo punk, metal in rock glasbo, govorili s Čengićem. Potrdil je, da je v klubu zabava, ni pa policistom dal vedeti, da bi bil pred tem tudi sam v lokalu ali da bi se v njem s kom sprl. Dve uri kasneje je policija dobila še en klic, tokrat o nezavestnem moškem pred klubom. Ugotovili so, da gre za istega moškega kot prej in da je hudo poškodovan. Mediji so takrat pisali, da so se nanj spravili 29-letni Ivor, 26-letni Dominik ter sorojenca, 24-letna Asja in 20-letni Igor. Kot so navajali, so ga hudo pretepli, uničili osebno izkaznico, vzeli ključe, razbili mobitel ter ga po koncu napada pokrili s kartonom in smetmi. Po prijetju naj bi vsi štirje napad priznali, a se zagovarjali, da ga niso imeli namena ubiti. Ivor, menda tudi vodja kluba, je zanikal, da se je nanj spravil s palico, dodal pa še, da se nihče ni zavedal, v kako slabem stanju je, ko so ga zapustili.

Na srednji ekonomski šoli v Varaždinu so povedali, da je bil Čengić zelo predan učitelj in da je tisti čas nadomeščal kolegico na porodniškem dopustu. Poleg angleščine je učil še filozofijo, logiko in etiko. Užaloščeni starši so prepričani, da bi sin preživel, če bi napadalci poklicali na pomoč. V tolažbo jim vendarle je, da so darovali njegove organe in da je tako rešil pet življenj. mfr