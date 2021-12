Država obupala nad tivolskim lokom

Prepotrebne povezave primorske in gorenjske železniške proge, ki bi bistveno razbremenila ljubljansko železniško postajo, omogočila več potniških povezav in zmanjšala zamude, ne bo. Na direkciji pravijo, da se je umeščanje v prostor izkazalo za sizifovo delo in da bodo rešitev iskali v obvozni progi.