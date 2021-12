Policija se je pred dnevi odzvala na obvestilo o družinskem nasilju, in sicer da se moški iz okolice Krškega hudo znaša nad ženo in otrokoma. Ugotovili so, da je družina res že več let tarča fizičnega in psihičnega nasilja 32-letnika. Ženo in otroka je ustrahoval, pretepal, grozil, z njimi grdo in surovo ravnal ter jih spravljal v podrejen položaj. Moškega so pridržali in na podlagi zbranih informacij pridobili tudi dovoljenje sodišča za hišno preiskavo. Našli in zasegli so nože, s katerimi je grozil žrtvam, naboje in več kosov orožja ter delov orožja, za katere nima ustreznih dovoljenj. Zaradi suma, da je še vedno nevaren žrtvam, da bi lahko ogrozil njihova življenja, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli prepoved približevanja. Prav tako ga bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Kot poudarjajo na novomeški policijski upravi, kriminalisti in policisti med preiskavami nasilja v družini nemalokrat ugotovijo, da se nasilje nad družinskimi člani vleče že leta. Vendar pa storilca poprej še niso obravnavali ne zaradi prekrška ne zaradi kaznivega dejanja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Zato pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak nasilje, za katerega izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in tako pomagajo žrtvam. Pogosto namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo. zato je prav, da to stori kdor koli, ki ve, kaj se dogaja. Policisti zagotavljajo, da se bodo odzvali, preverili okoliščine in v skladu s pristojnostmi ukrepali, da bi zaščitili žrtve. mfr