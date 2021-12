Od kod hitenje z obveznim cepljenjem?

Wir sind das Volk, Mi smo ljudstvo, so sporočali transparenti na demonstracijah konec prejšnjega tedna na Dunaju. Nasproti ljudstvu je stala policija v bojni opremi. Ta varuje oblast, ki je ljudstvo ne doseže več. Nad njo je druga, še bolj nedosegljiva, nadnacionalna oblast: evropska. Nad evropsko je ameriška politična centrala globalnega kapitalizma. Nad njo so korporacijski gospodarji tega sveta, samozvani svetovni voditelji. In na vrhu piramide, tam, kjer so včasih naslikali cesarsko krono, je zdaj injekcijska igla. Naši severni sosedje so demonstrirali proti obveznemu cepljenju proti covidu. Podobne demonstracije so po vsem evroameriškem svetu. Množičnejših protestov po drugi svetovni vojni ni bilo.