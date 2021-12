Venezuelski opozicijski politik Julio Borges, eden od pomembnih in najvidnejših članov začasne vlade Juana Guaidója, v kateri je zasedal mesto zunanjega ministra, je minuli konec tedna sporočil, da se oddaljuje od te oblike odpora proti režimu in odstopa. Po njegovem mnenju je samooklicana začasna vlada bolj problem kot rešitev in bi se morala razpustiti, ker »je na brezpotju, neenotna in brez strategije«, je izjavil ob napovedi svojega odstopa z ministrskega položaja v njej. Opoziciji namreč do danes ni uspelo uresničiti zastavljenih ciljev.

Škandali in razbohotena birokracija opozicije Ko se je Guaidó v začetku leta 2019 razglasil za »začasnega predsednika Venezuele«, ker je bila ponovna izvolitev Nicolasa Madura na čelo države leta 2018 volilna goljufija, je dobil ogromno mednarodno podporo. ZDA in EU ter njihovi zavezniki so ga priznali za legitimnega voditelja Venezuele, kar je Madura skupaj z množičnimi protesti v državi spravilo v škripce, vendar se je iz primeža uspešno izvil. Naslednik predsednika Huga Cháveza (1999–2013) se je kljub gospodarski in socialni nestabilnosti države utrdil na položaju, medtem ko je boj opozicije v treh letih opešal. Opozicijski politik Borges je ob tem izrazil obžalovanje: »Izgubili smo mednarodno podporo; zaradi nastalih protislovij in storjenih napak je svet postavil venezuelski primer na hladno.« Potrebna bi bila temeljita rekonstrukcija v smeri, da bi antichavizem pridobil legitimnost znotraj in zunaj Venezuele, pravi. »Začasna vlada je bila instrument za izhod iz diktature, vendar je v tem trenutku deformirana, postala je sama sebi namen v rokah obstoječe politične kaste, zbirokratizirana in ne opravlja več svoje funkcije. Izginiti mora,« ugotavlja Borges. Ob tem izpostavlja, da jo trenutno sestavlja 1600 uradnikov, bremenijo jo škandali pri ravnanju z venezuelskim premoženjem v tujini, na primer v zvezi z naftnim podjetjem Citgo v ZDA in podjetjem Monómerosa, ki ima sedež v kolumbijskem mestu Barranquill, obe pa nadzorujejo Guaidojevi predstavniki. Po njegovih besedah je upravljanje s premoženjem škandalozno, ker nihče ne nadzira in ne odgovarja za porabo prihodkov, sredstva pa gredo za osebne namene.