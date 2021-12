Noči so bile po nedeljskem porazu proti Zadru za vodstvo Cedevite Olimpije dolge. Ni več skrivnost, da je prihodnost trenerja Jurice Golemca in športnega direktorja Sanija Bečirovića visela in še visi na nitki. Rezultati v letošnji sezoni so daleč od pričakovanih, podoba moštva na zadnjih tekmah pa porazna. A če so se vodilni odločili, da med reprezentančnim premorom naredijo rošade v moštvu in ne posežejo po menjavi trenerja, potem je tudi prav, da Golemcu omogočijo vsaj še nekaj malega časa, da poskuša zložiti in uigrati spremenjeno zasedbo. V košarkarskih vodah se je medtem omenjalo marsikaj, tudi prihod slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića, mnogi pa so Golemca že označili kot nekdanjega trenerja zmajev. A za zdaj ni tako, saj bo 44-letni strokovnjak vodil vsaj še današnjo tekmo šestega kroga evropskega pokala, ko v Stožicah gostuje Virtus iz Bologne.

V zadnjih dneh je bilo torej izrečenih in zapisanih veliko kritik na račun Golemca in Bečirovića. A zdaj prihaja tekma z Virtusom. Z ekipo, ki velja za enega glavnih favoritov evropskega pokala in ki ima v svojih vrstah takšna asa evropske košarke, kot sta Miloš Teodosić in Marco Belinelli. Izziv mora biti sam po sebi tako velik, da igralci kar prekipevajo od motiviranosti. Če temu dodamo še dejstvo, da so jih že pred uvodnim sodnikovim metom iz igre za zmago izločili lastni navijači, ki so jim, mimogrede, košarkarji v smislu odnosa do dresa in kluba marsikaj dolžni, potem mora biti njihova želja še nekoliko večja. V takšnih situacijah so kakršne koli težave lahko zgolj in samo izgovor. Pravi športnik mora začutiti, kdaj je v igri njegov lastni ponos, in se ustrezno odzvati.

»Proti Virtusu nimamo česa izgubiti, a moramo biti boljši kot na zadnjih tekmah. Igrati moramo energično in veliko bolj samozavestno. Tekma z Italijani ne bo lahka, ampak hkrati gre za obračun, kjer ni takšnega pritiska, zato se lahko, po domače, razletimo in pokažemo, da imamo kakovost, česar zadnje čase ne kažemo. Imamo smolo. Nekatere stvari delamo dobro, a moramo biti veliko boljši,« pravi Jurica Golemac. Po katastrofi proti Zadru je ob Alenu Omiću opravičilo navijačem na družbenem omrežju instagram spisal tudi Zach Auguste, ki verjame, da so s soigralci sposobni precej boljših iger. »Igrati moramo osredotočeno in tekmo z Virtusom izkoristiti za to, da gradimo našo igro, napredujemo in skušamo doseči zmago. Kar se je zgodilo proti Zadru, je nesprejemljivo. Moramo biti boljši. Kot ekipa to dolgujemo vsem, ki pridejo na naše tekme, prav tako to dolgujemo samim sebi.«