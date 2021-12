Aretacije so izvedli v okviru preiskave vojnih zločinov nad srbskimi civilisti, ki so jih med vojno pridržali v šoli in zaporu, ki so ju v predmestju Sarajeva Hrasnica vzpostavile bošnjaške sile.

Peterica, ki so jo aretirali, je »osumljena poboja najmanj osmih pridržanih civilistov«, je v izjavi za javnost zapisalo tožilstvo BiH. Več kot 100 pridržanih ljudi je bilo žrtev »mučenja, izjemno ponižujočega pregona (...) in prisilnega dela«, so dodali.

V vojni v BiH med letoma 1992 in 1995 je bilo med srbskim obleganjem Sarajeva ubitih več kot 11.000 ljudi, med njimi 1600 otrok. Vendar pa so bili med žrtvami vojne tudi srbski civilisti, umrli so v zločinih, ki so jih zagrešili Bošnjaki.