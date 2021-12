Juho lahko pripravite tudi vnaprej in jo pred segrevanjem in postrežbo hranite v hladilniku nekaj dni. Zamrzovanja ne priporočamo, ker so odmrznjeni špageti radi zdrizasti.

Juho pripravite s katero koli rumeno jedilno bučo, s svežim ali zamrznjenim brokolijem in katerimikoli špageti. Osnova te juhe je dišavna osnova, ki jo dobite z miksanjem samih odličnih osnovnih sestavin. Namesto šalotke lahko v zmesi zmiksate eno celo mlado čebulo. Če svežega ingverja nimate, uporabite pol žličke ingverja v prahu.

Za teksturo sem juho pred postrežbo potresla z arašidi, ki dajo celotni juhi prav posebno hrustljavost in poskrbijo za čudovito izkušnjo. Zato jih na koncu le dodaj, če imaš možnost.

Ta juha je odlična z azijskimi špageti, ki se kuhajo le štiri minute, če pa jih nimate, uporabite navadne, le podaljšajte čas kuhanja. V tem koraku se nato prepričajte, če je v juhi dovolj tekočine, sicer je še malo dodajte.

Pred današnjim receptom pa še neka idej, kaj pripraviti z bučo, ki vam bo pri pripravi današnjega recepta zagotovo ostala:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za dišavno zmes:

beli del 1 mlade čebulice

4 stroki česna

1 večji košček svežega ingverja

1 majhna šalotka

1 majhen suh feferonček (neobvezno)

1 zvrhana žlica kurkume

1 žlica sojine omake

1 žlica limetinega (ali limoninega) soka

1 šopek svežega peteršilja

1 žlica (sezamovega) olja + dodatnih nekaj kapljic za praženje

Ostale sestavine:

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke)

450 g rumene buče

100 g (azijskih) špagetov

150 g brokolijevih cvetk

2 žlici soljenih arašidov

1 vejica svežega peteršilja

2 rezini limete za okras (neobvezno)

zeleni del mlade čebulice za okras

PRIPRAVA

V mešalnik prenesite vse sestavine za dišavno zmes ter jih zmiksajte v gosto maso. Najbrž bo mešalnik mlel v prazno, zato dodajte 2 žlici vode.

Bučo naribajte ročno ali pa v multipraktiku. Če je lupina tanka, je ne lupite. Brokoli narežite na manjše cvetke. Če je glava brokolija polna zemlje, cvetke za nekaj minut potopite v toplo slano vodo, da vsa umazanija in morebitke male živalice izplavajo.

Na nekaj kapljicah olja na hitro prepražite dišavno mešanico, nato pa prilijte jušno osnovo in kuhajte toliko časa, da zavre. Dodajte naribano bučo in kuhajte približno 10 minut, da se buča skuha. V bučno juho nato stresite še brokolijeve cvetke in špagete in kuhajte še 5 minut.

Če je juha zelo gosta, ji dodajte še nekaj jušne osnove ali vode. Nato jo poskusite in dosolite, če je potrebno. Namesto soli lahko uporabite še nekaj kapljic sojine omake.

Juho servirajte, jo okrasite s peteršiljem in rezinami limete. Dodajte še nekaj arašidov in sesekljan zeleni del mlade čebulice in juho postrezite.