Predsednica komisije Suzana Lep Šimenko (SDS) je pred začetkom zaslišanja povedala, da je komisija tokrat pridobila sklep o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnih podatkov, ki se nanaša na podatke, ki so predmet preiskave komisije.

Rajko Kozmelj je nato poudaril, da mora spoštovati zakon o tajnih podatkih in zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), zato lahko na javnem delu zaslišanja pove bolj malo. Ob tem je pojasnil, da je Sova ob koncu leta 2019 pričela z intenzivnim spremljanjem razmer glede koronavirusa in ukrepanja Kitajske ob njegovem širjenju, svoje aktivnosti pa je agencija v januarju in februarju 2020 še okrepila na načine, o katerih na odprtem delu seje ne more govoriti. Lep Šimenkova je sejo zato prekinila, nadaljevanje pa bo potekalo za zaprtimi vrati.

Obdobje parlamentarne preiskave, sklicane na zahtevo koalicije, sega do 1. februarja 2020, ko je vlado še vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec. Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in v času epidemije. Trenutna vlada namreč trdi, da so jim predhodniki pod vodstvom Šarca pustili prazna skladišča.