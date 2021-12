Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 27.247 aktivnih okužb (1451 manj kot dan prej), sedemdnevno povprečje znaša 1687 (76 manj kot dan prej), 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1292 (69 manj glede na dan prej).

V primerjavi z minulim ponedeljkom, ko je delež pozitivnih testov znašal 39,5 odstotka, so tokrat potrdili 532 okužb manj, prav tako so opravili manj testov, in sicer 816. Število aktivnih okužb se je od minulega tedna znižalo za 9848.

V ponedeljek so opravili tudi 95.318 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.235.290 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.159.685.