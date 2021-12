Guverner Havajev David Ige je prebivalce otočja opozoril, naj se pripravijo na hitre evakuacije pred naraščajočo vodo.

O prekinitvi dobave elektrike in poplavah so v ponedeljek že poročali na otoku Maui, kjer je ponekod padlo do 30 centimetrov dežja. Na otoku Oahu so odprli zavetišča, župan Velikega otoka Mitch Roth pa je razglasil izredne razmere.

Pričakujejo tudi precej snega, ampak le na najvišjih vrhovih Velikega otoka, kot je 4270 metrov visoka gora Mauna Kea. Snežno neurje je tam divjalo nazadnje leta 2018. Na vrhu gore sicer ne živi nihče, so pa tam observatoriji s teleskopi in nekaj pisarn z delavci. Tik pod vrhom gore Mauna Kea je v nedeljo po lokalnem času zapadlo že do 20 centimetrov snega, veter pa je dosegel hitrost do 138 kilometrov na uro.