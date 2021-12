Družina umorjene novinarke Daphne Caruana Galizia je Janeza Janšo in stalno predstavništvo EU v Bruslju pozvala, naj preprečijo, da bi z evropskimi sredstvi financirali plinovod Melita med mestom Gela na Siciliji in Electrogasovo elektrarno v Delimari na Malti. To omogoča izjema od pravil, ki veljajo za projekte, povezane s fosilnimi forivi, in jo podpira slovensko predsedstvo EU. Toda gre za koruptivne posle, zaradi katerih je morala umreti Daphne Caruana Galizia, so poudarili v pismu; posrednik pri teh poslih je bil nedavno obtožen njenega umora. »Ne nagradite umora. Ne nagradite korupcije. Ne podprite izjeme za plinovod Melita. Pokažite raje spoštovanje do Daphne in njene žrtve ter vrednot EU, kot sta svoboda in varnost pred korupcijo,« piše v pismu.

Omenjenega posrednika je podjetje Electrogas uporabilo za pridobitev ključnih energetskih poslov, povezanih s plinsko elektrarno Delimara 4 oziroma z malteško vlado. Priča tožilstva je na sodišču izpovedala, da je bila Daphnejina usoda zapečatena, ko je razkrila ime tajnega podjetja obtoženega: 17 Black. Dokazano je, da je to podjetje, skupaj s podjetjem v lasti ključnega svetovalca lastnikov malteškega nacionalnega električnega omrežja, nakazalo več milijonov dolarjev šefu kabineta predsednika vlade in ministru za energijo.

Novinarka je o koruptivnih poslih in o tem, da je podjetje Electrogas na robu bankrota, pisala septembra 2017. Mesec dni po njenem umoru je vlada zagotovila poroštvo, ki je podjetju omogočilo pridobitev posojila. Družina domneva, da bi javno razkritje lastnika podjetja 17 Black postavilo vlado v neroden položaj glede zagotavljanja poroštva. Malteško vlado je družina umorjene novinarke pozvala, naj razveljavi vse pogodbe z Elektrogasom. »Zadnja stvar, ki bi jo pričakovali,« dodajajo, »pa je evropsko financiranje gradnje plinovoda do Malte.« Delničarji Electrogasa, med njimi morilec Daphne Caruana Galizia, si bodo po pogodbi z Malto razdelili več kot 100 milijonov evrov. cr