V skupini A v Granollersu je po dveh krogih Angola edina od štirih reprezentanc, ki ima točkovno ničlo. Obe tekmi je izgubila z enakim rezultatom (20:30): najprej proti Franciji, nato še proti Črni gori. Za 14-kratne prvakinje Afrike – nazadnje so slavile junija letos v Kamerunu – je nastop na svetovnem prvenstvu v Španiji že 16. zaporedni. Prvič so med svetovno elito zaigrale leta 1990, najboljši dosežek pa je sedmo mesto iz Francije 2007. Sedmo mesto je tudi najboljši izplen Angole na olimpijskih igrah (Atlanta 1996), na katerih je reprezentanca skupaj nastopila sedemkrat zapored. Tudi na letošnjih OI v Tokiu, kjer je bila deseta med dvanajstimi reprezentancami.

Slovenske reprezentantke si lahko na današnjem obračunu z Angolo, ki jo vodi 52-letni Filipe de Carvalho Pinto da Cruz (nekdanji rokometaš in reprezentant, ki je sočasno tudi trener moškega kluba Primeiro de Agosto v Luandi), privoščijo tudi manjši luksuz. Za najmanj tretje mesto v skupini in zanesljivo napredovanje v drugi del tekmovanja jim namreč zadostuje že remi, z morebitno zmago pa bi osvojile drugo mesto. O (ne)napredovanju Slovenk med 24 najboljših na svetu obstaja »mali milijon« matematičnih kombinacij, vključujoč tudi odločitev na osnovi žreba, a edina rokometno logična in normalna je le ena: zmaga Slovenije proti Angoli in Francije proti Črni gori. To bi pomenilo, da bi Francozinje v drugi del odnesle štiri točke, Slovenke dve, Črnogorke pa nobene.

Selektor Dragan Adžić je bil po uvodni zmagi proti Črnogorkam upravičeno ponosen na svoje igralke, a je sočasno opozoril, da so Slovenke že večkrat dobro začele veliko tekmovanje, nato pa popustile in padle, zato je treba takoj ustaviti evforijo. Manj razlogov za zadovoljstvo je imel po visokem porazu proti aktualni olimpijski prvakinji Franciji (18:29). »Na tej tekmi sem kot selektor dobil ogromno informacij, verjetno še več kot proti Črni gori. To mi bo koristilo pri načrtovanju smeri, v kateri moramo delovati, da bomo boljši. Tudi proti Franciji je bilo nekaj dobrih stvari, a ne v kontinuiteti. Nekatere igralke stvari sprejemajo, ene so dale svoj maksimum, druge ne,« pravi Dragan Adžić, ki opozarja na podatek, da je Angola na SP 2019 na Japonskem premagala Slovenijo z devetimi goli razlike (33:24).

Proti Franciji so Slovenke naredile kar 19 tehničnih napak in to je ena izmed stvari, ki se proti Afričankam ne bodo smele dogajati. Čeprav so Angolke visoko izgubile na prvih dveh tekmah v Granollersu, Črnogorec opozarja: »Čaka nas zelo težko delo, saj ima Angola kakovostno in neugodno reprezentanco z velikim potencialom. Gre pa tudi za izjemno nepredvidljive tekmice, na katere se je zelo težko pripraviti. A vseeno se bomo nanje pripravili in si skrbno ogledali tudi posnetek njihove tekme proti Črni gori. Kot trener že imam izkušnje z Angolo in tudi v Granollersu jo natančno spremljam. Verjamem, da bo to prineslo tudi dober rezultat za nas.«

V slovenskem taboru imajo manjše težave s poškodbami Ana Gros, Elizabeth Omoregie in Amra Pandžić, a Adžić verjame, da bodo nared za Angolo. »Če sem iskren, smo se z Angolo ukvarjali največ izmed vseh tekmic, odkar smo izvedeli, v kako zahtevno skupino nas je postavil žreb. Naša uvodna fenomenalna zmaga proti Črni gori in razlika v golih je po drugem krogu le še pridobila na veljavi. Osredotočenost skozi vseh šestdeset minut nam je proti Črnogorkam prinesla izid, ki nas je postavil na želeno pot proti drugemu delu prvenstva. Na drugi tekmi smo potem tudi mi pokazali povsem drugačen obraz, obenem pa so se razkrile določene težave, s katerimi smo prispeli v Španijo. Tekma z Angolo nam bo prinesla novo veliko izkušnjo. Verjamem, da bomo tokrat precej bolj konkurenčni kot pred dvema letoma na Japonskem.«

Skupina A (Granollers), 3. krog, danes: Slovenija – Angola (ob 18. uri), Francija – Črna gora (20.30).