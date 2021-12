Aktualna varuhinja Ilinka Todorovski, ki se je prijavila tudi za nov mandat, je dobila 12 glasov. Mandat se ji sicer izteče 17. januarja.

Uršič Zupanova stavi na svojo neobremenjenost z RTVS, saj ne prihaja iz tega javnega zavoda. Tako bo lažje postavila v srčiko svojega delovanja profesionalnost in najvišje etične standarde, meni. V svojem programu dela je poudarila tudi zavzemanje za neodvisnost, nepristranskost in zaupnost. Prav tako je kot pomembno vrednoto poudarila verodostojnost in dostopnost. Kot tri ključne stebre za delovanje varuha pa je omenila novinarsko, uredniško in produkcijsko profesionalnost, medijsko etiko in odgovorno vlogo medija v družbi.

Ilinka Todorovski pa je v predstavitvi svoje kandidature navedla, da varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTVS vidi kot varuha vrednot javnega medijskega servisa. Varuh je po njenem mnenju eden od vogalov tega servisa. Je sodelavec programskih svetnikov pri programskem nadzoru in hkrati pomočnik programskim ustvarjalcem pri reševanju dilem. Nemudoma bi lahko po njenih besedah tudi začeli osveževati merila, standarde in načela delovanja, na podlagi katerih deluje varuh. V precejšnjem delu je vse to namreč že zastarelo, je spomnila.

Saša Hribarja moti, ker je varuh nemočen ne glede na to, kako profesionalno in trdo dela, kar se je pokazalo tudi pri aktualni varuhinji. »Če se vodstvo nekaj odloči, varuh pri tem ne more nič,« je poudaril.

Preteklo delo Ilinke Todorovski največ pove o tem, kako velika je njena strokovnost, pa je dejal Robert Pajek. Kot je dejal, mu njeno mnenje pogosto pomaga pri odločanju v posameznih zadevah.

Janez Štuhec po drugi strani meni, da varuh ne bi smel prihajati iz samega zavoda. Težko je namreč kritičen do svojih kolegov, je opomnil.

Janeza Juhanta pa veseli, da je Uršič Zupanova izpostavila pomen odgovornosti, pa naj gre za odgovornost vodstva ali za odgovornost novinarja.

Na razpis, ki je bil objavljen oktobra, se je prijavilo šest kandidatov. Pogoje je izpolnjevala tudi Biserka Povše Tašić, ki pa je odstopila od kandidature.