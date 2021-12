Stranke nove nemške koalicije – socialdemokrati (SPD), liberalci (FDP) in Zeleni – bodo danes uradno podpisali koalicijsko pogodbo, jutri pa bo nova nemška vlada potrjena tudi v parlamentu. Do današnjega podpisa pogodbe prihaja, potem ko so včeraj tudi Zeleni s spletnim glasovanjem in po pošti s prepričljivo večino potrdili novo koalicijsko pogodbo (zanjo je ob 52-odstotni volilni udeležbi glasovalo 86 odstotkov članstva). Nemčija bo tako prvič tudi na ravni države dobila tako imenovano semaforsko koalicijo (ime je dobila po barvah strank), potem ko so tovrstne koalicije v minulih letih že obstajale v nekaterih zveznih deželah in na lokalni ravni.

Nova nemška vlada bo po spolni pripadnosti načeloma uravnotežena. Imela bo eno ministrsko mesto več (16) kot zadnja vlada Angele Merkel. Ob osmih ministrih in osmih ministricah, ki jim bo predsedoval kancler Olaf Scholz, se v Nemčiji vendarle že sprašujejo, ali je socialdemokrat izpolnil predvolilno obljubo o enakomerni zastopanosti spolov v naslednji vladi glede na to, da bo skupaj s kanclerjem v vladi sedel en moški več.

Podkanclerja Lindner in Habeck Poleg Scholza bosta ključni osebi v novi vladi šef FDP Christian Lindner, ki bo zasedel mesto finančnega ministra, in sopredsedujoči Zelenih Robert Habeck, ki bo vodil superministrstvo za gospodarstvo in zaščito podnebja. Oba bosta podkanclerja, njuno sodelovanje pa bo ključno za uresničevanje vladnih ciljev. Lindner bo namreč bdel nad proračunom in njegovo javnofinančno vzdržnostjo, zaradi česar bi utegnilo priti do trenj z Zelenimi, ki so v koalicijsko pogodbo uspeli vnesti ambiciozne cilje hitrejše opustitve premoga in prehoda na obnovljive vire energije, kar bo zahtevalo nova vlaganja. Za finančno ministrstvo so se sicer zanimali tudi Zeleni, a je Lindner že v predvolilni kampanji dal vedeti, da ga hoče zase ne glede na to, v kakšni koaliciji bi FDP utegnila sodelovati. Vsaj v času četrtega vala pandemije, ko tudi Nemčija razmišlja o obveznem cepljenju proti covidu-19, bo imel veliko težo novi zdravstveni minister Karl Lauterbach. To ministrsko mesto, ki ga v koalicijskih pogajanjih nihče ni želel, so prevzeli socialdemokrati. Na mesto ministra pa je Scholz umestil strankarskega strokovnjaka za zdravstvo, na Harvardu izučenega epidemiologa, ki zagovarja ostre ukrepe za omejitev koronavirusa, med drugim obvezno cepljenje.