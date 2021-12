Manchester City, PSG (skupina A), Liverpool (skupina B), Ajax, Sporting (skupina C), Real Madrid, Inter (skupina D), Bayern (skupina E), Manchester United (skupina F), Chelsea in Juventus (skupina H) je 11 klubov v nogometni ligi prvakov, ki so si že pred zadnjim krogom priigrali napredovanje v izločilne boje med 16 najboljših. Zadnjih pet klubov (kandidatov je kar 11), ki bodo zaigrali v osmini finala, bo znanih po današnjih in jutrišnjih tekmah zadnjega, šestega kroga skupinskega dela tekmovanja. V treh skupinah bo zadnji krog odločil zmagovalca, saj prvo mesto prinaša lažjega tekmeca v osmini finala. Zanimivo bo tudi v bojih za tretje mesto, ki prinašajo evropsko pomlad v ligi Evropa.

Pred današnjimi tekmami je največ negotovosti v skupini B, kjer je razred zase Liverpool z maksimalnim izkupičkom 15 točk. Porto (pet točk), Milan in Atletico Madrid (po štiri točke) so v izenačenem troboju, v katerem lahko vsak klub osvoji drugo mesto (osmina finala lige prvakov), tretje (liga Evropa) ali četrto mesto (konec evropske sezone). V najboljšem položaju je Porto, ki igra doma z ranjenim Atleticom Madrid, medtem ko Milan gosti Liverpool. Kombinacij je veliko, ob veliki izenačenosti se ob enakem številu točk lahko zgodi, da o napredovanju ne bodo odločale le medsebojne tekme in skupna razlika v golih, ampak celo število prejetih kartonov. Porto, ki vodi v portugalskem prvenstvu, sam odloča o svoji usodi, saj mu zmaga zanesljivo prinaša napredovanje. »Tekma, ki je velika priložnost za nadaljevanje tradicije Porta,« meni trener Porta Sergio Conceicao.

Diego Simeone: Znal bom poiskati pot do zmage

Atletico Madrid zelo niha iz tekme v tekmo. Popotnica je slaba, saj so Jan Oblak in druščina konec tedna doma izgubili z Mallorco z 1:2, potem ko so dva gola prejeli v zadnjih desetih minutah tekme. »Porto predstavlja vrh portugalskega nogometa. Če jih želimo premagati, se bomo morali odločno spoprijeti z njihovo intenzivno igro in hitrostjo. Tekmec ima izjemno dobro strukturirano ekipo, ki je trdna v obrambi in zelo uravnotežena na sredini igrišča. Vedno pravim, da so besede nepomembne, štejejo le dejanja. Popolnoma zaupam svoji ekipi, saj treniram z njo in poznam njen značaj. Odkar sem v nogometu, me pohvale nikoli niso naredile evforičnega, pa tudi kritike me niso naredile depresivnega. Znal bom poiskati pot do zmage,« je tekmo napovedal trener Atletica Madrid Diego Simeone, ki je pod vedno večjimi kritikami navijačev in strokovne javnosti.

Milan upa na ponovitev scenarija sosedov iz Bergama pred dvema letoma, ko je Atalanta prve tri tekme v ligi prvakov izgubila, četrto remizirala in na zadnjih dveh zmagala ter si priigrala napredovanje. Rdeče-črni so letos kopirali že pet korakov Atalante. A tudi če premagajo Liverpool, jim mora iti na roko izid druge tekme med Portom in Atleticom Madrid. »Pripravili smo se dobro, tudi na najmanjše podrobnosti. Za uspeh moramo biti popolni, torej bo treba veliko gibanja v medprostorih in naše nepredvidljivosti. Lahko se zoperstavimo hitrosti Liverpoola,« je taktični načrt razkril trener Milana Stefano Pioli. Ker je Liverpool že prvi v skupini, je vprašanje, v kakšni zasedbi bo nastopil na San Siru. Trener gostov Jürgen Klopp je že napovedal rotacije z obrazložitvijo, da potrebuje sveže noge z veliko energije.