Teorije zarote: Še živo prepričanje, da je bil Mike Tyson žrtev

Letos mineva 30 let, odkar je bil Mike Tyson obtožen in obsojen za posilstvo. Februarja 1992 mu je sodišče prisodilo šest let zapora, do danes pa primer vzbuja vprašanja. Med njegovimi privrženci je še vedno živo prepričanje, da posilstva ni zakrivil in je bila vse skupaj zarota proti njemu.