Marco Oreggia, urednik vodnika Flos Olei: Vsako leto pokusi tisoč vzorcev olja

Marco Oreggia je eden najvplivnejših ljudi v svetu oljčnih olj in spada med uglednejše italijanske ocenjevalce. V pogovoru se predstavi kot novinar in gastronomski kritik, izvemo, da je diplomirani agronom s specializacijo iz enologije, pred časom je bil tudi lastnik restavracije Sesto Girone v Rimu. Je tudi odgovoren za vodnik Flos Olei, ki velja v svetu oljčnih olj kot Michelinov vodnik v svetu kulinarike ali Decanterjeve ocene v svetu vin. Na ocenjevanje vodnika Flos Olei pošljejo oljkarji vsako leto več kot tisoč vzorcev olja iz večine od 65 držav po svetu, kjer uspevajo oljke. V letošnjem vodniku, ki je izšel konec novembra, so slovenski oljkarji ponovno dobili vrhunske ocene. Celo najboljše, odkar poteka to ocenjevanje, saj je kmetija Jenko iz Bertokov dosegla nov mejnik, 98 točk od 100 možnih, kar je najboljša ocena za ekstra deviško oljčno olje iz slovenskega dela Istre.