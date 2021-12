Dosmrtni zapor: Letvica se je dvignila visoko

Izrek dosmrtne kazni Silvu Drevenšku sproža različne občutke. Ni dvoma, da si je nekdo, ki je v tragedijo vpleten, denimo nesrečni brat in sin umrlih, želel takšno kazen. Še več: marsikdo bi imel v mislih celo hujšo, smrtno kazen, če bi bila možna. Še posebej zaradi tistega, ki je v tej presunljivi zgodbi še najbolj kaznovan. Fantič, ki je v krvavem zločinu za vedno izgubil tisto, kar je imel najraje. Mamo. Izgubil je stare starše. In tudi očeta v trenutku, ko je ta dvignil nož in naredil trikratni konec. Ne da bi okleval, pred očmi otroka in kljub njegovim prošnjam. Kako lahko malo bitje vse to prenese? Kako naj nekoč v prihodnosti vendarle zaživi normalno življenje?