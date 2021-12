Iz občasnega spremljanja zasedanj parlamenta in njegovih odborov po televiziji sem dobil vtis, da imajo stranke Kula, ne glede na številčnost članstva, poslance, ki »ne guncajo afen«, kot bi rekel pokojni France Bučar, ne dajejo prednosti osebnim koristim, so svojim volilcem odgovorni in državotvorni. Ali ne bi bilo smiselno, da bi že pred volitvami tudi med temi poslanci ali drugimi člani strank iz čakalnice za sedmimi gorami in sedmimi vodami, ob vodjih strank, poiskali »nov obraz« za morebitnega mandatarja, ki si ga volilci vedno tako zelo želimo, ne da bi morala ena stranka Kula na volitvah najprej dobiti največ glasov? Vsaka stranka bi na volitve pristopila z znanim kandidatom za morebitnega predsednika vlade. Osebnostne lastnosti primernega kandidata za morebitnega mandatarja vendarle ne morejo biti odvisne od števila članov »njegove« stranke ali volilcev zanjo. Postopek izbire »pravega« kandidata za predsednika vlade naj ne bi bil povsem igra na srečo. Volilci bi vedeli, na koga lahko računamo, in stranke bi nam prihranile običajno povolilno razočaranje. To bi bilo kot v pravljici.

Zadnje izkušnje s predsedniki vlad kažejo, da vodje strank, ki postanejo predsedniki vlade, povsem »pozabijo« na koalicijske partnerje v vladi in vlado vodijo kot »svojo« stranko. Koalicijski partnerji so včasih z odločitvami takih mandatarjev seznanjeni iz javnih občil. Ob odkritju »novega obraza« znotraj stranke bi vodje, sicer prvi strankini kandidati za morebitnega mandatarja, pokazali silno modrost. Sprejeli bi vlogo »stricev iz ozadja«, ki bo pri dosedanjem pristopu k izbiri kandidata za mandatarja tri od štirih vodij strank doletela tudi sicer. In ugled bi vodjem zrasel, stranke bi še dolgo živele v slogi in volilcem bi se godilo kul.

Edvard Sušnik, Ljubljana