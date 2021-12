Dotaknimo se malo matematike, tako bežno skozi hitri izračun. Za obstoj baze za helikoptersko reševanje potrebujemo približno tri milijone evrov na leto. Vprašanje: koliko stane človeško življenje?

Dobil sem veliko zanimivih odgovorov na to vprašanje, kot so denimo »je neprecenljivo«, »nima cene«, »tega se ne da vrednotiti z denarjem«. Vendar je cena v EU definirana. V člankih se običajno uporablja cena 2 milijona evrov. Hrvaški kolegi iz Udruge HELP (Helikopterima liječnici pomažu) uporabljajo cifro 1,4 milijona evrov za izgubljeno življenje v prometni nesreči. Sam bom vzel najnižjo cifro, kar v Sloveniji nanese okoli 1 milijon evrov.

Nesreče so se dogajale, se dogajajo in se bodo dogajale. Dokazano pa je, da hitra nujna medicinska pomoč (NMP) lahko reši življenje. Daljši ko je odzivni čas ekipe NMP in kasnejši ko je prihod v bolnišnico, je tudi stanje bolnika slabše in sledi lahko tudi smrt. Ko sem začel opravljati svojo službo v NMP, je bila še Jugoslavija, to je bilo pred 31 leti. Takrat smo imeli na cestah tudi 450 mrtvih na leto. Danes so te številke manjše, ampak še zmeraj previsoke, okoli 100 mrtvih na leto.

Vsaka številka do 100 ni samo statistika, ampak pomeni človeka in za neko družino tragedijo. Trdim, da bi se z dobrim sistemom in kakovostno helikoptersko reševalno službo marsikatero smrt dalo preprečiti. Za to izjavo stoji medicinska stroka in za to izjavo pokončno stojim tudi sam in verjamem, da za to izjavo stojijo tudi podobno misleči.

Predpostavimo, da danes postavimo novo bazo z namenskim helikopterjem in v prvem tednu delovanja rešimo vsak dan samo eno življenje. V prvem tednu smo državi (!) prihranili 4 milijone evrov, če odštejem 3 milijone evrov, kolikor jih baza potrebuje za celoletno preživetje. V prvem tednu je baza opravičila celoletni strošek za svoj obstoj, dragi ljudje! Da ne govorim o psihičnih travmah svojcev, ki v nesreči izgubijo svojega bližnjega.

Torej, preprost izračun pametnemu zadosti…

Robert Sabol, Ljubljana