Ljubljana pri cenah stanovanj v slabi druščini

Razmerje med povprečno neto plačo in ceno kvadratnega metra stanovanja je v Ljubljani vedno bolj neugodno. Že zdaj so glede na plače stanovanja težje dosegljiva kot v Münchnu, Londonu, Oslu, Zürichu, na Dunaju ali v Berlinu, kjer so imeli septembra referendum na temo nacionalizacije več tisoč stanovanj.