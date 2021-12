Spominjajo se starih Jesenic

Najstarejšo jeseniško ulico, Murovo, že dobro leto krasijo informativne table z opisi in fotografijami, kako so tam živeli nekoč. Zdaj so jih postavili še v parku nasproti stolpnic v Centru II. Nekdanja Gosposvetska, današnja Cesta maršala Tita, je bila svojčas najbolj živahna ulica v mestu.