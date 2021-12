»Evropska unija je daleč največja donatorka cepiva proti covidu-19 na svetu. Države članice so podarile več kot 350 milijonov odmerkov cepiva državam širom sveta,« je v svoji izjavi, ki jo je objavila tudi na twitterju, danes sporočila predsednica Evropske komisije.

Okoli 300 milijonov odmerkov cepiva so države članice donirale v okviru globalne pobude za pravično razdelitev cepiv Covax, ki jih bo ta sedaj razdelila državam z nizkimi in srednje visokimi dohodki. Skupaj s pobudo Covax, proizvajalci cepiv, donatorji in državami prejemnicami si prizadevamo, da bi pospešili dostavo teh odmerkov cepiva, je še dejala.

Ob tem so države članice v okviru dvostranskih donacij podarile več kot 45 milijonov odmerkov, med drugim državam Zahodnega Balkana.

Doslej je bilo cepljenega 44 odstotkov svetovnega prebivalstva. »Okrepili bomo naša prizadevanja za podporo Afriki, kjer je precepljenost nižja kot v drugih delih sveta,« je zatrdila von der Leynova. Cilj je zagotoviti, da bo do sredine prihodnjega leta cepljenega 70 odstotkov svetovnega prebivalstva, je še dodala.