Kövesijeva je poudarila, da je kolegij evropskega javnega tožilstva (EPPO) Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja imenoval za polni mandat petih let, ki se je začel 1. decembra. Kritična je bila do zamud, saj da je to omejilo delo EPPO. Navdušila pa jo je odločnost sodnikov in tožilcev, ki so ob zapletih pri imenovanju delegiranih tožilcev varovali neodvisnost pravosodne veje oblasti. »To je čas, ko so lahko državljani ponosni na svoje tožilce,« je dodala.

Opozorila je tudi na pritiske, ki jim je podvrženo pravosodje v Sloveniji. Poudarila je, kako pomembno je neodvisno pravosodje, ki zagotavlja, da so pred zakonom vsi enakopravni. »Kolegom v Sloveniji sporočam: Bodite pozorni, spregovorite, niste sami,« je povedala.