Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar je danes na novinarski konferenci izpostavil, da agencija v mesecu, ki je tradicionalno povezan s praznovanji, znova opozarja, da se alkohol in udeležba v prometu povsem izključujeta. »Prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, praviloma prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo premnoge družine,« je dejal. Po njegovih besedah je za to odgovoren človek, ki se alkoholiziran usede za volan in nesrečo povzroči.

Bodite 0.0 voznik in tako izkazujte tudi spoštovanje do požrtvovalnega dela predanih ljudi v zdravstvu, je opozoril in pozval k odgovornemu in spoštljivemu ravnanju ter naj bodo ceste prostor solidarnosti in ne objestnega ravnanja.

Kar 27 odstotkov več smrtnih žrtev Kljub temu, da je bilo letos le en odstotek več prometnih nesreč zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola, pa je bilo smrtnih žrtev za kar 27 odstotkov več. V prvih petih mesecih letos je zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola umrlo sedem ljudi, nato pa v pol leta kar 26. Povprečna stopnja alkoholiziranosti letos znaša 1,42 promila med povzročitelji nesreč, 1,39 promila pa med povzročitelji smrtni prometnih nesreč. Vsi povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so bili moški. Med vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom pri opitih povzročiteljih prednjačita neprilagojena hitrost (17 umrlih) in nepravilna stran/smer vožnje (12 umrlih). Letos sta bila najmlajša med smrtnimi žrtvami 15- in 16-letnika, oba pod vplivom alkohola in oba voznika enoslednega motornega vozila, ki sta prometno nesrečo tudi povzročila, je povedala Dragica Sternad Pražnikar iz sektorja za koordinacijo in razvoj varnosti cestnega prometa. Kot je dodala, je bil najstarejši povzročitelj star 80 let, ki je v nesreči tudi umrl. Vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun je pojasnil, da se v zadnjem obdobju delež prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, ni bistveno spremenil in ostaja približno na 10 odstotkih. »Zaskrbljujoče pa je, da več kot tretjina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola,« je dejal. Da bi bile slovenske ceste varne za vse prometne udeležence bodo policisti do nedelje po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola. Več pozornosti pa bodo namenili tudi preverjanju prisotnosti drog pri voznikih. »Kar vsaka tretja smrtna prometna nesreča se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vse voznike zato pozivamo, naj nikar ne sedejo za volan, če so pred tem uživali alkohol ali druge psihoaktivne snovi, oziroma naj si zagotovijo varen prevoz. K varni in odgovorni udeležbi v prometu pozivamo tudi kolesarje in pešce,« je pozval Kapun.