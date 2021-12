Odločanja se je udeležilo 57 odstotkov članov. Glas so lahko oddali po pošti ali elektronsko od 26. novembra do danes.

Bodoča zunanja ministrica Annalena Baerbock je rezultat označila za močno podporo.

Pretekli konec tedna so koalicijsko pogodbo že podprli pri SPD in FDP, podpisali pa jo bodo v torek. Socialdemokrati so ob tem danes predstavili še ministrsko ekipo. V bodoči nemški vladi bo tako pod vodstvom Olafa Scholza (SPD) po osem ministrov in ministric. Parlament bo socialdemokrata za kanclerja potrjeval v sredo.