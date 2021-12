Kolegij predsednika DZ se je danes med drugim dogovoril o pripravi sklica redne decembrske seje, ki se bo začela 13. decembra. Kot je razvidno iz gradiva za pripravo sklica seje, bosta pred poslanci na tokratni redni seji tudi interpelacija ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in interpelacija ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka.

Po odločitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča pa na dnevnem redu decembrske redne seje poslanci in poslanke ne bodo obravnavali predloga novele zakona o organiziranosti in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot je pojasnil Zorčič, je seja odbora DZ za izobraževanje v nasprotju z odločitvijo kolegija potekala tudi po 22. uri. Odbor DZ za izobraževanje pa je nato v petek nekaj pred polnočjo sprejel koalicijska dopolnila k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Opozicijski poslanci so sejo z očitki o neregularnem vodenju seje sicer po 22. uri zapustili.