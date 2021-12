Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je danes predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču predlagal, naj Ivo Dimic (NSi) pozove k odstopu s položaja predsednice odbora državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Povod za odločitev je bilo burno dogajanje med petkovo 24. redno sejo odbora. V Levici poslanki NSi očitajo, da je nedopustno kršila vse poslovniške določbe in demokratične standarde, h katerim so zavezane vse poslanke in vsi poslanci. Poleg njene razrešitve s položaja v Levici predlagajo še razveljavitev vseh odločitev 24. seje odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter ponovitev razprave o predlagani noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi).

»Kljub temu, da smo v zadnjem času priča pogostim kršitvam poslovniških določb s strani predsednic in predsednikov delovnih teles državnega zbora iz vrst koalicije, dogajanje na tej seji ne predstavlja le manjših kršitev, ki poslanke in poslance ovirajo pri njihovem delu, ampak predstavlja tako grobe kršitve poslovniških določb, da bi bila nadaljnja obravnava točk dnevnega reda na seji državnega zbora, kaj šele sprejetje zakona, eklatantna kršitev ustave RS,« je bil kritičen Vatovec. »Če se zakonodajalec požvižga na vsa pravila, kako pričakujemo, da se bodo pravil držali državljanke in državljani?« Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je medtem že sporočil, da tega zakona zaradi spornega dogajanja na seji odbora ne namerava uvrstiti med gradivo decembrske seje državnega zbora.

Prekoračeno trajanje seje in onemogočanje opozicije Do zapleta je skratka prišlo v poznih petkovih večernih urah. Kolegij predsednika državnega zbora je namreč sprejel sklep, da sme seja odbora trajati največ do 22. ure, pričakovanje, da bo predsednica odbora odločitev kolegija spoštovala, pa je Dimicevi posredoval tudi predsednik DZ Igor Zorčič. Dimiceva je sklep in poziv ignorirala ter navkljub nasprotovanju poslancev Levice in LMŠ nadaljevala sejo in z glasovanjem o dopolnilih. Zavrnila je tudi možnost postopkovnih predlogov. Koordinator Levice Luka Mesec (Levica) je po izteku predvidenega trajanja seje odbora napovedal, da bo v ponedeljek zahteval razrešitev Dimiceve z mesta predsednice odbora in napovedal obstrukcijo. Obstrukcijo je pred Levico napovedal tudi Aljaž Kovačič (LMŠ). Dimiceva tudi napovedi obstrukcije ni sprejela, ker ni bila napovedana ob začetku obravnave točke. Pri Levici ji v tej točki očitajo, da jim Dimiceva napovedi obstrukcije ni omogočila in si je moral Mesec besedo za napoved obstrukcije vzeti sam. Po obstrukciji opozicije se je na 17-članskem odboru o vloženih dopolnilih opredeljevalo zgolj še 8 članov iz vrst koalicijskih SDS, NSi in SMC. Pri tem so zavrnili sklop dopolnil Levice in sopodpisnikov LMŠ, SD, SAB ter poslanske skupine nepovezanih poslancev, sprejeli pa dopolnila koalicije.