Zato pa so se že odzvali na Kitajskem. Predstavnik zunanjega ministrstva Zhao Lijian je posvaril vpletene, "naj nehajo pozivati k bojkotu iger, da to ne bo slučajno ogrozilo dialoga in sodelovanja med Kitajsko in ZDA pri pomembnih zadevah".

Na novinarski konferenci je dodal, še piše Reuters, da »če bodo ZDA vztrajale pri svoji nameri, bo Kitajska sprejela odločne protiukrepe«.

Biden je sicer sredi novembra javno dejal, da "ZDA razmišljajo o diplomatskem bojkotu olimpijskih iger februarja prihodnje leto v Pekingu".

Organizacije za človekove pravice oblastem v Pekingu očitajo grobo kršenje pravic, posebej muslimanski manjšini Ujgurov, pa tudi represijo v Tibetu, Hongkongu in nekaterih drugih avtonomnih regijah. Zato se, podobno kot pred poletnimi igrami 2008, pojavlja vse več zahtev za bojkot iger.

Na nastop športnikov naj diplomatski bojkot ne bi vplival.

Zato pa je obisk Pekinga v času zimskih iger že napovedal ruski predsednik Vladimir Putin, čeprav ima Rusija oziroma njeni športniki prepoved nastopanja na igrah pod nacionalno zastavo in simboli.

Ruski športniki bodo morali v Pekingu 2022 spet tekmovati pod nevtralnimi simboli Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), saj je Rusija kot država še vedno kaznovana zaradi sistemskega dopinga na igrah v Sočiju 2014 in posledičnega prikrivanja goljufije.