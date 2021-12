V bolnišnicah danes zdravijo 16 bolnikov s covidom-19 več kot dan prej, medtem ko intenzivno nego potrebujejo trije bolniki manj. Najmlajši bolnik v enoti intenzivne terapije je star 28 let.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 28.698 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1763, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1361.

Število aktivnih okužb je bilo v nedeljo za 613 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 37. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 29.

V primerjavi z minulo nedeljo, ko je delež pozitivnih testov znašal 46,5 odstotka, so tokrat potrdili 259 okužb manj, prav tako so opravili manj testov, in sicer 369. Število aktivnih okužb se je od minulega tedna znižalo za 9680.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.234.641 ljudi, kar je 59 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.157.918 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 76 odstotkov starejših od 50 let.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 321.652 oseb, kažejo podatki vlade.