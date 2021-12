Po petkovi veličastni zmagi proti Črni gori (28:18) se je slovenski selektor Dragan Adžić za dvoboj s Francozinjami odločil le za eno kadrovsko rošado: namesto Eme Hrvatin se je med njegovimi 16 izbrankami znašla Petra Kramar, ki je bila na koncu tekme s štirimi goli druga strelka Slovenije. Črnogorec je bil včeraj že po dobrih štirih minutah igre prisiljen vzeti minuto odmora, kajti na semaforju je bilo že 4:0 za Francijo. Malce pozneje je bilo kar 6:0, Slovenke pa so prvi gol »spacale« po 13 minutah in štirih sekundah igre, ko je v polno zadela Ana Gros, ki pa je še v isti minuti zaradi poškodbe zapustila igrišče in se iz preventivnih razlogov do konca ni več pojavila na njem.

Francozinje so igrale odlično v obrambi, zadevale iz hitrih (pol)protinapadov, v vratih pa je Laura Glauser do 17. minute zbrala kar osem obramb. Igra Slovenije ni imela ne repa ne glave in ko so dvakratne svetovne (2003, 2017), enkratne evropske (2018) in aktualne olimpijske prvakinje iz Tokia 2020 povedle z 9:2, je kazalo na katastrofo Adžićevih deklet. A so nato v manj kot sedmih minutah dosegle štiri gole zapored, se nato še enkrat približale na minus tri (7:10), Francija pa je na odmor odšla s petimi goli prednosti. Ekipa Olivierja Krumbholza, ki je že dvajset let selektor Francije (od leta 1998 do 2013 in od 2016 dalje), je tudi drugi polčas začela po scenariju iz prvega in naredila delni izid 3:0.

Čeprav je Alja Varagić, prva strelka Slovenije s šestimi goli, štiri dosegla v osmih minutah, je nato spet sledil kar osemminutni (od 44. do 52.) slovenski strelski mrk. Francozinje, za katere sta igrali tudi krimovki Allison Pineau in Oceane Sercien Ugolin ter pri katerih se je med strelke vpisalo kar 13 od skupno 14 igralk v polju, so dobre štiri minute pred koncem prvič povedle za deset golov (27:17). Za to je s svojim edinim golom poskrbela na Hrvaškem rojena 26-letna Tamara Horaček, hči nekdanje rokometašice in reprezentantke Hrvaške, ki je med letoma 1999 in 2002 nosila tudi dres Krima. Prav v zadnji sekundi je za rekordno razliko plus enajst poskrbela Estelle Nze Minko, s šestimi goli na tekmi v Granollersu tudi prva strelka Francije, ki je imela 64-odstotno učinkovitost pri strelih na gol, Slovenija pa zgolj 46-odstotno.

Upanje, da bi Slovenke lahko ponovile senzacijo s SP 2017 v Nemčiji, ko so Francijo v prvem krogu premagale s 24:23 (Francozinje so nato vseeno osvojile zlato kolajno), je v Granollersu hitro postalo utopija. »Tekmo smo odprle katastrofalno. Naša igra je bila daleč od tistega, kar smo se pred tekmo dogovorile. Potrebovale smo dobrih petnajst minut, da smo se 'zbudile' in začele igrati približno tako, kot znamo,« je priznala Alja Varagić, Slovenke pa so na osmi medsebojni tekmi z reprezentanco, ki je na velikih tekmovanjih osvojila že 12 kolajn (dve na OI, po pet na EP in SP), doživele že sedmi poraz. »Težko je loviti zaostanek proti vsaki tekmici, kaj šele, če so na nasprotni strani imenitne Francozinje. Če bi bile bolj zbrane v uvodnem delu tekme, bi bila tudi končna razlika veliko manjša,« je še dodala Varagićeva.

Skupina A, 2. krog: Slovenija – Francija 18:29 (8:13), Črna gora – Angola 30:20 (11:9), trenutni vrstni red: Francija 4, Slovenija in Črna gora po 2, Angola 0.