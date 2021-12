Sofia Goggia in Aleksander Aamodt Kilde sta največja junaka konca tedna svetovnega pokala v alpskem smučanju v Beaver Creeku (moški) in Lake Louisu (ženske). Italijanka je dvakrat v smuku matirala tekmice v kanadskem Skalnem gorovju kot Lindsey Vonn v najboljših letih, ki je sicer v Lake Louise dosegla kar 18 zmag svetovnega pokala. Norvežan pa se je preobrazil v serijskega zmagovalca, potem ko je pred dvema sezonama postal skupni zmagovalec svetovnega pokala z le eno zmago. V Coloradu je dosegel dve zapored, saj je superveleslalomski dodal še smukaško, ko je na enem najtežjih preizkušenj v svetovnem pokalu najbližjega zasledovalca Avstrijca Matthiasa Mayerja ugnal kar za 66 stotink.

Izjemno formo je Sofia Goggia pokazala na včerajšnjem superveleslalomu, kjer je še tretjič v treh dneh ugnala tekmice ter dosegla podvig, kakršen je pred njo v Lake Louise uspel le Lindsey Vonn in Nemki Katji Seizinger. Italijanka je imela veliko tekmico v Lari Gut-Bahrami. Švicarka je po dveh slabih smukaških nastopih (dosegla je 17. in 23. mesto) napadla, kot se spodobi za svetovno superveleslalomsko prvakinjo, a ji je do prvega mesta zmanjkalo enajst stotink. »Včeraj sem si postavila osebni izziv. Po dveh smukaških zmagah sem želela poseči visoko tudi v superveleslalomu. Zmage sem vesela bolj kot obeh smukaških in sem nase izjemno ponosna,« se je veselila Sofia Goggia. »Veselim se, da bom lahko pred nadaljevanjem sezone dva dneva doma, česar si ne bodo mogle privoščiti tekmice, saj bomo ta konec tedna tekmovale v Sankt Moritzu. Veseli me, da sem v Lake Louisu pokazala smučanje, s katerim lahko dosegam vrhunske uvrstitve,« je povedala Lara Gut-Behrami.

Koštomaj končno zadovoljen Martin Čater je s 13. mestom na sobotnem smuku dosegel svojo četrto najboljšo uvrstitev v kraljevi disciplini alpskega smučanja. Po senzacionalni lanski zmagi na uvodnem smuku v Val d'Iseru, se je med dobitnike točk uvrstil le še dvakrat, in sicer na 25. (Val Gardena) in 26. mesto (Kitzbühel). Čater je nasploh pokazal eno svojih najboljših predstav, saj je eno najselektivnejših prog na svetu Ptic roparic napadel, kot je to storil malokrat v njegovi karieri. Do dokazuje tudi podatek, da je delal napake, zaradi katerih se je v cilju tolkel po glavi, a bil lahko po razpletu zadovoljen s prikazanim. S 17. mestom se je drugič zapored uvrstil med najboljšo smukaško dvajseterico Boštjan Kline ter poskrbel za najboljši slovenski smukaški začetek sezone na severnoameriških prizoriščih. »Ciljno areno zapuščamo veliko bolj zadovoljni kot po dveh superveleslomskih tekmah. Pohvalil bi vse fante, vključno z Miho Hrobatom, ki je naredil manjšo napako v ključnem delu, da bi lahko prenesel več hitrosti v zaključni del. Generalno je bil pristop dober, izkoristili smo dobre pogoje in sem vesel, da so fantje po dveh slabih dnevih našli energijo in moč v sebi in obrnili stvari sebi v prid,« je reprezentante pohvalil glavni trener Gregor Koštomaj.

Ne gre kot na treningih Ilka Štuhec si je od dveh smukov v Lake Louisu obetala več kot 20. in 16. mesto. Na prizorišču, kjer je z dvema zmagama zablestela pred petimi leti, je opozorila nase na edinem treningu, kjer je zaostala le za Sofio Goggia, ki je v Lake Louise dosegla šesto smukaško zmago svetovnega pokala. Mariborčanka na tekmi ni našla pravih občutkov. Skrb zbujajoči so bili predvsem drsalni deli, na katerih si je znala v preteklosti priboriti precej prednosti. Letos na njih ni bila med najhitrejšimi, k čemur botruje dejstvo, da se ne znajde najbolje na Stöcklijevi opremi. Med dobitnice smukaških točk se je s 25. mestom vpisala tudi osamljena Slovenka Maruša Ferk, ki pri 33 letih še naprej kaže svojo neizmerno voljo po dokazovanju. »Nisem pokazala smučanja, ki sem ga sposobna prikazati na treningih. To je po eni strani super, po drugi pa mi ne pomaga kaj dosti, če tega ne znam pokazati tudi na tekmi,« pravi Ilka Štuhec.

Nedeljski smuk odpadel Včerajšnji tekmovalni spored je bil okrnjen, saj je zaradi močnega vetra odpadel moški smuk. Organizatorji so ga najprej trikrat prestavili po pol ure, ob 21, uri po srednjeevropskem času pa so ga odpovedali. Medtem ko je Ilka Štuhec včeraj v Lake Louisu na superveleslalomu odstopila, je s 16. mestom presenetila Maruša Ferk. Manj kot štiri desetinke je zaostala za uvrstitvijo med najboljšo deseterico, kar bi bila njena najboljša uvrstitev v tej disciplini. Smučarka iz Blejske Dobrave je izenačila svojo drugo najboljšo superveleslalomsko uvrstitev, kar je lep obet pred nadaljevanjem svetovnega pokala, ko se bodo alpske smučarke konec tedna dvakrat pomerile v superveleslalomu v Sankt Moritzu. Svetovni pokal v moškem smučanju se bo konec tedna nadaljeval v Savojskih Alpah, kjer bosta v Val d'Iseru na sporedu veleslalom in slalom.

Beaver Creek v številkah Smuk za moške: 1. Kilde (Nor) 1:39,63, 2. Mayer (Avs) +0,66, 3. Feuz (Švi) +1,01, 4. Marsaglia +1,20, 5. Paris (oba Ita) +1,23, 6. Cochran-Siegle (ZDA) +1,24, 7. Hintermann (Švi) +1,28, 8. Hemetsberger +1,35, 9. Kriechmayr (oba Avs) +1,36, 10. Sejersted (Nor) +1,48, 13. Čater +1,51, 17. Kline +1,86, 33. Hrobat (vsi Slo) +2,41. Svetovni pokal – smuk (po 6 tekmah): 1. Mayer 180, 2. Kilde 129, 3. Feuz 120, 4. Kriechmayr 109, 5. Paris 77, 14. Kline 38, 22. Čater 20, skupno (po 7 tekmah): 1. Odermatt (Švi) 346, 2. Mayer 310, 3. Kilde 229, 4. Kriechmayr 199, 5. Feuz 160, 10. Kranjec 86, 36. Kline in Hadalin po 38, 60. Čater 20.