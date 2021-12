Cene električne energije: Nasveti, kako zamenjati dobavitelja

Cene elektrike so se na mednarodnih trgih v zadnjem letu zvišale za več kot 200 odstotkov. Podražitve napoveduje večina dobaviteljev v Sloveniji, odmeva tudi primer Telekoma Slovenije, ki bo z novim letom prenehal dobavljati električno energijo, s tem pa bo na hladnem pustil 13.000 odjemalcev. Na Dnevniku smo preverili, kako poteka menjava dobavitelja, kateri so najugodnejši in kaj se zgodi, če ne sklenemo nove pogodbe.