Po rezultatskem izkupičku je za slovenskimi biatlonci vikend za pozabo. Konec tedna sta na zasledovalni tekmi v Östersundu v moški in ženski konkurenci nastopila le Miha Dovžan in Lovro Plank, ki sta ostala brez točk. Jakov Fak se je nastopu zaradi mraza odpovedal ter na začetku sezone v skupnem seštevku zaseda skromno 37. mesto.

Včerajšnji junak je bil Norvežan Vetle Sjastad Christiansen, ki je za 9,8 sekunde ugnal Šveda Sebastiana Samuelssona in za enajst svetovnega prvaka s Pokljuke Francoza Emiliena Jacquelina. Christiansen, na četrtkovem sprintu peti, si je edino strelsko napako privoščil na tretjem postanku in vseskozi ohranjal stik z vrhom. Do končne odločitve je prišlo na zadnjem streljanju, ko je zadel vseh pet tarč, Francoz in Šved pa sta morala v kazenski krog ter med seboj odločala o drugi stopnički zmagovalnega odra. Močnejši je bil Samuelsson, ki je dvema zmagama v sezoni dodal še drugo mesto in utrdil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trenutno je predvsem v smučini premočan za tekmece, saj si je danes privoščil skupaj kar štiri kazenske strele, a bil ves čas v boju za stopničke.

Tudi pri ženskah je šla zmaga na Norveško. Zasledovalno tekmo je v soboto dobila Marte Olsbu Roeiseland. Za deseto karierno zmago v svetovnem pokalu je 30-letnica iz Arendala premagala Francozinji Anais Bescond in Anais Chevalier-Bouchet. Slovenk ni bilo na startu. Roeiselandova, sicer 11-kratna svetovna prvakinja, je na zadnji strelski nastop prišla skupaj še s štirimi tekmovalkami, nato pa po ničli stoje in hitrem teku v zadnjem krogu ugnala najbližji francoski zasledovalki. Bescondova je bila na strelišču brezhibna, a ni mogla ogroziti Roeiselandove, ki jo je z enim zgrešenim strelom prehitela za 4,8 sekunde. Chevalier-Bouchetova je zaostala sedem sekund z eno napako na strelišču.

Biatlonsko karavano v tem tednu v avstrijskem Hochfilznu čakajo sprinta, zasledovanji in obe štafeti.

Smučarski tek v Lillehammerju v številkah Moški, 15 km prosto: 1. Hagstad Krueger 32:26,2, 2. Holund +1,6, 3. Löwstroem Nyenget (vsi Nor) +17,5, 4. Červotkin (Rus) +21,0, 5. Novak (Češ) +21,1, 62. Šimenc (Slo) +2:47,2. Svetovni pokal, skupno (po 5 tekmah): 1. Klaebo (Nor) 256, 2. Boljšunov (Rus) 233, 3. Červotkin 162, 4. Valnes (Nor) 160, 5. Ustjugov (Rus) 150. Moška štafeta (4x7,5 km): 1. Norveška 1 1,14:58,7 2. Rusija 2 +0,2, 3. Norveška 2 +1,2. Ženske, 10 km prosto: 1. Karlsson (Šve) 26:58,4, 2. Johaug (Nor) +0,3, 3. Brennan (ZDA) +11,3, 4. Fossesholm (Nor) +16,0, 5. Neprjajeva (Rus) +28,5, 23. Lampič (Slo) +1:21,6. Svetovni pokal, skupno (po 5 tekmah): 1. Karlsson 320, 2. Johaug 260, 3. Dahlqvist (Šve) 227, 4. Brennan 210, 5. Diggins (ZDA) 163, 17. Lampič 86, 65. Urevc (obe Slo) 4. Ženska štafeta (4x5 km): 1. Rusija 54:40,6, 2. Švedska +1,1, 3. Norveška +1,2.

Biatlon v Östersundu v številkah Ženske, 10 km zasledovalno: 1. Roeiseland (Nor) 32:20,6 (1), 2. Bescond +4,8 (0), 3. Chevalier-Bouchet (obe Fra) +7,0 (1), 4. Hauser (Avs) +7,9 (0), 5. Preuss (Nem) +18,8 (1), 6. Öberg +22,2 (3), 7. Öberg (obe Šve) +23,9 (4), 8. Herrmann (Nem) +52,9 (2), 9. Häcki (Švi) +57,6 (1), 10. Alimbekava (Blr) 58,7 (3). Štafeta 4x5 km: 1. Francija 1,10:30,3 (0+4), 2. Belorusija +57,9 (0+6), 3. Švedska +1:09,6 (2+11). Svetovni pokal, skupno: 1. Hauser 177, 2. Roeiseland (Nor) 168, 3. Alimbekava 160, 4. Öberg 147, 5. Chevalier-Bouchet 140. Moški, štafeta 4x7,5 km: 1. Norveška 1,14:09,3 (0+4), 2. Francija + 11,2 (0+8), 3. Rusija +45,9 (1+9), 4. Nemčija +1:07,8 (0+6), 5. Ukrajina +1:28,5 (1+6), 15. Slovenija (Dovžan, Fak, Planko, Tršan) 4:32,2 (1+11). Moški, 12,5 km zasledovalno: 1. Christiansen (Nor) 30:14,8 (1), 2. Samuelsson (Šve) + 9,8 (4), 3. Jacquelin (Fra) +11,0 (3), 4. Kčmar (Češ) +51,5 (1), 5. Seppala (Fin) +52,1 (1), 6. Eder (Avs) +52,2 (0), 7. Giacomel (Ita) +52,5 (1), 8. J. T. Boe (Nor) +1:00,1 (3), 9. Guigonnat (Fra) +1:02,3 (2), 10. Weger (Švi) 1:04,2 (2), 47. Dovžan +3:56,4 (5), 55. Planko (oba Slo) +5:50,4 (5). Svetovni pokal, skupno: 1. Christiansen 178, 2. Samuelsson 175, 3. J. T. Boe (Nor) 154, 4. Jacquelin 151, 5. Latipov (Rus) 139, 37. Fak (Slo) 40, 52. Dovžan 12.