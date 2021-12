Triatlon ironman v okrožju Kona na Havajih: 3,86 kilometra plavanja, 180,25 kilometra kolesarjenja in 42,20 kilometra teka. Vse v enem dnevu. Nanj se uvrstijo le najboljši. Poznam Slovenca, ki je tam nastopal kar desetkrat zapored, verjetno bi tudi enajstič, če vmes ne bi posegla korona in tekmovanje, ki je praviloma na sporedu oktobra, odpovedala. Klobuk dol pred njim. Kona je tako že dolgo sopomenka za vzdržljivost in odličnost. Bi si lahko razvojniki štirikolesno gnane kone želeli še kaj več? Sploh v njeni električni različici?

Prve ne pozabiš nikoli, še zlasti če gre za ljubezen, ki ti ukrade srce in življenje postavi na glavo. Čeprav mineva že 32 let, se zdi, kot da bi se zgodilo včeraj. Natali in ljubezen na prvi pogled. Žal ni trajala dolgo. Kot se spomnim prikupne Zagrebčanke, se spomnim njega, mojega prvega električnega štirikolesnika, renaulta fluenca, s katerim smo pred natanko desetimi leti kilometre nabirali na portugalskih cestah. Kljub tedanjim visokoletečim napovedim ga danes ni več v ponudbi, električni avtomobili pa so se v tem času neverjetno spremenili. Še najbolj, ko beseda nanese na doseg. Prav ta je tisti, ki našega hyundaija najbolj krasi. V realnem življenju namreč zmore 350 kilometrov, to pa je dovolj, da se nad njim ne bodo zmrdovali še tako veliki skeptiki. Glede na naše potrebe vožnje je bilo dovolj, da smo ga polnili enkrat na teden, saj smo od ponedeljka do petka križarili na relaciji stanovanje–služba–stanovanje, smo se pa konec tedna brezskrbno zapeljali tudi na daljšo pot do morja in celo bolj odločno pritisnili stopalko za plin, brez strahu, da bo to močno vplivalo na prevožene kilometre.

Prav tako brez strahu smo imeli vklopljeno gretje sedeža in volanskega obroča. Ker ko beseda nanese na serijsko opremo impression, postane testna kona zlata ribica, ki zlahka izpolnjuje lastnikove želje. Pametni tempomat, ki deluje že od hitrosti 0 kilometrov na uro dalje? Ima ga. Šestindvajsetcentimetrski barvni zaslon na dotik? Prav tako. Brezžično polnjenje telefona? Seveda. Parkirne senzorje in kamero? Prav tako. Pametni ključ? Absolutno da. Bi si pa želeli, da bi samodejno zaklepal in odklepal vrata, ne da bi se bilo treba dotakniti kljuke. A to seveda odgovora na vprašanje, imeti ga ali ne imeti ga, ne spremeni. Spremeni pa ga lahko cena. Ta je zajetnih 46.900 evrov. Prevedeno na centimeter dolžine, ki se ustavi pri 418 centimetrih, ogromno. Na srečo Korejci ponujajo 4000 evrov subvencije, državni Eko sklad pa še dodatnih 4500 evrov, kar celostno podobo močno spremeni. V prid nakupu tako govori zmogljiv električni motor s kar 150 kilovati moči (204 KM), ki zagotavlja vrhunske zmogljivosti, nekaj posebnega je samodejni menjalnik, ki mu ukazujemo s pritiskom na stikalo. Vse pa seveda ni popolno. Prostornost na zadnji klopi na primer ne prinaša presežka, sploh za glavi dveh potnikov so centimetri odmerjeni skromno, prtljažnik je s 332 litri zaradi deloma vgrajene baterije pod njim pričakovano majhen, žal prtljažnim vratom ne streže elektrika. A vse to so seveda majhne zamere. Nekoliko večja pa je hitrost polnjenja. Ta namreč na običajni polnilnici znaša okoli 9 ur. Ali prevedeno, če boste kono polnili v času delovnika, boste morati narediti naduro, da se bo baterija napolnila na 100 odstotkov.

Če vam je kona všeč, a ne veste, ali je električno gnana za vas, dobra novica – kona ni zgolj ena, kon je več. Ob bencinsko in dizelsko gnanih je na voljo tudi hibridna različica, namesto prednjega pogona, ki krasi električno, pa lahko izberete tudi štirikolesnega. Za vse pa velja, da so denarnici potencialnega kupca občutno bolj prijazne, saj se cene gibajo od 20 do 30 evrskih tisočakov. Prav pestrost palete je razlog, da je kona najbolje prodajan hyundai v Sloveniji.