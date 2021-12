Ne pravijo očitno zaman, da ni toliko pomembna (ali vsaj ne najpomembnejša) višina kazni za manjši prometni prekršek, temveč za to, da kazen doseže svoj namen, predvsem, da je karseda hitra in se jo hitro tudi izterja. Spomin na omenjeno vožnjo je bil, sploh ob ogledu fotografije, pri meni še tako svež, da sem se nemudoma spomnil, kje sem naredil napako. In se iz nje naučil lekcije, ki je nisem pozabil že slabo desetletje. Odtlej sem namreč vseskozi na preži za morebitnimi prometnimi znaki, ki najvišjo hitrost omejujejo na nižjo (ali višjo), kolikor je sicer praviloma predpisana na določenem tipu ceste.

Tudi to pa je zagotovo razlog, da predvsem v zadnjem času opažam, da na tem področju pri nas vlada neznanska zmeda. Nič čudnega denimo ni, če na morda dober kilometer dolgem odseku ceste zunaj naselja, na kateri sicer velja splošna omejitev hitrosti na 90 kilometrov na uro, uzremo tudi pet ali šest prometnih znakov, ki za nekaj 100 metrov hitrost omejijo na 70, pa na 60, celo na 40 kilometrov na uro. Ali da se vmes za nameček znajde še kakšno križišče, ki omejitev razveljavi in je za njim omejitev spet 90, pa čez nekaj deset metrov od nekje, nemara zato, ker zraven stoji drevo, spet zagledamo okrogel znak s številko 40… In zelo podobna je zgodba tudi v naseljih, kjer se predvsem cone 30 vse pogosteje pojavljajo tam, kjer »ni ničesar«, kjer nimajo nikakršnega pomena.

Pa da ne bo pomote – cone 30 podpiram in so dokazano učinkovite v mnogo pogledih. Tudi v tem primeru bolj kot vse drugo moti predvsem stalno spreminjaje omejitve, zaradi česar je voznik primoran vseskozi zavirati, pospeševati, pa spet zavirati… Skoraj bi si upal trditi, da je tako v naseljih še najmanj cest, na katerih velja standardna omejitev 50 km/h. Tudi zato nemara sploh ne bi bilo napak, če bi se denimo zgledovali po Parizu (tam so to storili pred nekaj meseci), in v celotnih naseljih omejitev postavili pri 30 km/h. Ob, jasno, izjemah, kot so široke vpadnice – v Ljubljani na primer Celovška, Tržaška, Dunajska… Naj bo na njih omejitev 60 km/h, drugod pa 30. Promet bi bil zagotovo pretočnejši, hrup manjši, zrak čistejši, vožnja pa manj stresna in bolj varna.