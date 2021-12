Izmed 15 kandidatov, novih avtomobilov, ki so letos zapeljali na slovenske ceste in so bili v igri za naziv slovenski avto leta 2022, so se v finale – v naslednjem vrstnem redu in z v oklepaju naštetim številom točk – uvrstili: 1. toyota yaris cross (6), 2. škoda enyaq (4), 3. opel mokka (3), 4. volkswagen ID.4 (2) in 5. renault megane conquest (1). Tako ste odločili bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev, ki ste tokrat oddali skupno 22.829 glasov, od katerih jih je velika večina prispela po spletu. Od dobrih 4000 »fizičnih« glasovnic pa ste jih znova največ, slabo polovico vseh, prispevali bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Po pošti ste poslali 2001 dopisnico, kar je za aktualne čase precej visoka številka.

Čeprav je bilo 15 letošnjih kandidatov nekaj manj kot v prejšnjih letih, je bil njihov nabor zelo pester. Malo manj bo po eni strani nabor v finalu, saj so po karoserijski obliki prav vsi športni terenci, po drugi strani pa so med njimi prvič tudi dva izključno električna avtomobila (enyaq in ID.4) in eden (opel mokka), ki to opcijo ponuja ob »klasičnih« motorjih.

Avto leta praznuje jubilej

Izbor za slovenski avto leta 2022 bo sicer nekaj posebnega tudi zaradi tega, ker bo že jubilejni, 30. V tem času si je pridobil lep sloves, posebej pa so seveda navdušeni predstavniki finalistov, saj je že to, da so prišli do finala, lepo priznanje in dokaz, da jih imajo slovenski ljubitelji avtomobilov radi. »Priznanje, ki so nam ga podelili bralci in gledalci ter nas uvršča na najvišje mesto lestvice izbranih vozil, nam iskreno laska. Ne le zato, ker je to najprestižnejša avtomobilistična nagrada v slovenskem prostoru, temveč tudi zaradi tega, ker je širša javnost prepoznala odlične funkcionalnosti naše toyote yaris cross, ki jo je od sredine avgusta za svojo vzelo več kot dvakrat več kupcev, kot smo si upali pričakovati,« nam je denimo povedal direktor Toyote Slovenija Gregor Mauko, medtem ko je Petr Podlipny, direktor znamke Škoda pri podjetju Porsche Slovenija, dodal: »Zelo smo ponosni in veseli, da je slovenska javnost tako sprejela enyaqa. Absolutno največ glasov, ki jih je prejel, kaže tudi na to, da ste ga mediji dobro ocenili. Vsekakor pa je to tudi dobra novica za elektromobilnost nasploh.« Mimogrede: enyaq je resda dobil največ posamičnih glasov, a hkrati enako točk kot yaris cross, ki pa je imel ob tem več prvih mest po posameznih medijih in zato v finale potuje z največ točkami.

»Konkurenca v izboru za slovenski avto je bila velika, še večja bo v finalu. Morda bodo oblikovna všečnost in individualnost opla mokke v vse bolj uniformiranem razredu kompaktnih cestnih križancev in možnost, da si jo izberete tako s klasičnim kot električnim pogonom, prepričale tudi žirijo v finalnem izboru,« nam je sporočil direktor blagovne znamke Opel za Slovenijo Borut Gazvoda. »Že nekaj časa si intenzivno prizadevamo za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji in tokrat se je naš električni avto prvič uvrstil v finale izbora. Tega smo res zelo veseli,« navdušenja ni skrival niti Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen pri podjetju Porsche Slovenija, medtem ko Francois Delion, generalni direktor podjetja Renault Nissan Adriatic, katerega predstavnik renault megane conquest bo finale začel s petega mesta, meni: »Megane conquest dokazuje, da kupejevska oblika ne pomeni nujno žrtvovanja vsakodnevne uporabnosti. Verjamem, da je s kombinacijo videza, prostornosti in naprednega elektrificiranega pogona lahko prava izbira za aktivno slovensko družino. Upamo, da bodo strokovnjaki, zbrani v žiriji, sklenili podobno.«