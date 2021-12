Priznana modna ikona Kendall Jenner je v soboto ob 18. uri po srednjeevropskem času predstavila novo sodelovanje s spletno trgovino About You. Tokrat je v kolekciji za jesen in zimo predstavljenih več kot štirideset ekskluzivnih in izpopolnjenih kosov iz visokokakovostnih materialov z močnim modnim poudarkom.

Oblačila oštevilčena s kodo

Vsi kosi oblačil so ponovno navdihnjeni s Kendallinim lastnim slogom. Tokrat Kendall svoje sledilce in ljubitelje mode povabi na svoj priljubljen kraj – konjski ranč. »Obožujem konje, to so moje otroške sanje in vedno sem sanjala o tem, da bi bila sredi ničesar na ranču s kopico živali,« je po snemanju povedala Kendall in dodala, da so šli tokrat s predstavitvijo nove kolekcije korak dlje. V njej je modna vplivnica razkrila več kot štirideset omejenih kosov modnih silhuet s poudarkom na visokokakovostnih materialih in posebnih krojih. Poleg tega so oblačila ponovno oštevilčena z edinstveno kodo, ki vključuje Kendallin rojstni dan, zaradi česar je kolekcija še bolj osebna, pojasnjuje Julian Jansen, direktor vsebine pri About You.

Lokacija snemanja je bila v Los Angelesu, zelo blizu Kendalline soseske iz otroštva, zato je manekenka z njo čutila močno osebno in čustveno povezanost. »Vsekakor se pri meni prepleta veliko različnih slogov in všeč mi je vse v tej predstavitveni kampanji, saj so to kosi, ki so del mojega vsakdanjega življenja. Zdi se mi, da sem to jaz na svojem bodočem ranču. V udobni trenirki zvečer nakrmim konje, preden grem na večerjo v klasični elegantni obleki,« je povedala manekenka. Rezultat je zelo osebna kampanja, v kateri so zajeti vsi ti močni občutki. Fotografirala jo je mednarodno priznana Zoey Grossman. Ustvarjalno vodenje je prevzel Donald Schneider Studio.

Ekskluzivni slogi so že od sobote na voljo v vseh 26 evropskih spletnih trgovinah About You v velikostih od 34 do 44. Cenovni razpon znaša od 24,90 do 199 evrov.