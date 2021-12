Vsako oblačilo izziva vizualne stereotipe, povezane s trajnostno modo, tako da ujame razkošnega duha visoke mode, občutek mladostne živahnosti in optimizma. Kolekcijo, ki obsega ženska in moška oblačila ter dodatke, zaznamuje dinamično sodelovanje s stilistom Ibom Kamaro, ki je oblikoval tako stil kot kampanjo ter kot kreativni svetovalec za kolekcijo tesno sodeloval z oblikovalsko ekipo H&M.

Krožno oblikovanje inovacij

Kolekcija, ki se poklanja veselju do oblačenja, je prepričala tudi modno navdušenko Tjašo Kokalj Jerala, z izbranimi kosi pa navdušila ustvarjalca spletnih vsebin Jana Macarola Vrabca. Prav za predstavitev zadnje kolekcije pa se je v rdeče obarvala tudi Galerija Edvard v Ljubljani.

Zgodba o krožnem oblikovanju inovacij je najnovejši dodatek k zgodbam H&M o inovacijah, prelomni novi trajnostni pobudi, ki se osredotoča na napredne ideje in inovativne izdelke. Z zgodbami o inovacijah lahko H&M pokaže, kako je lahko podjetje v ospredju sprememb v svetu mode. Kolekcijo zaznamuje uvedba circulatorja, orodja H&M za krožno oblikovanje. Njegov namen je pomagati ekipam H&M pri ustvarjanju izdelkov, primernih za krožno gospodarstvo, in je najnovejši korak v prizadevanju podjetja, da uvede nove načine razmišljanja o dolgoživosti oblačil z eksperimentiranjem, dialogom, spraševanjem in preizkušanjem.

Vsak kos v kolekciji je bil ustvarjen z namenom maksimiranja uporabe in recikliranja. Kosi so vsestranski, izdelani za večkratno uporabo: prevelike blejzerje lahko nosite tudi kot obleke, naramnice lahko spremenijo prileganje srajce ali plašča, hlače lahko razširite s pomočjo nastavljivih zadrg, večerna obleka je oblikovana kot dvodelna obleka, s čimer se poveča njena vsestranskost in uporabnost – zgornji in spodnji del lahko nosite ločeno za različne priložnosti. To so kosi, ki jih je treba ceniti in si jih deliti ter sčasoma predati naprej. Izpostavljajo nov način razmišljanja o odgovornosti prodajalca, ki se nadaljuje še dolgo po tem, ko je oblačilo prodano kupcu. Oblikovalska ekipa zato ni upoštevala le videza vsakega kosa, temveč tudi dekonstrukcijo – način, na katerega je mogoče kose prilagoditi za večjo ponovno uporabo ali razstaviti za ponovno kroženje; od tod tudi uporaba novosti, kot je razgradljiva nit. Drugi poudarek je bil na izdelavi predmetov samo iz enega materiala, monovlaken, da bi omogočili lažje recikliranje. V skladu z etosom delitve in ponovne uporabe si lahko kose iz te kolekcije izposodite v izbranih trgovinah H&M v Berlinu, Stockholmu in Amsterdamu.

»Ko govorite o krožnosti, si ljudje v mislih ustvarijo predstavo. Z Zgodbo o krožnem oblikovanju inovacij smo želeli pokazati, da je mogoče ustvariti svetlo in modno osredotočeno kolekcijo, ki je zasnovana z mislijo na krožnost. Želeli smo pokazati nove možnosti in ponuditi nekaj, kar vzbuja upanje,« je povedala Ann-Sofie Johansson, kreativna svetovalka pri H&M.