Dejansko smo bili v klubu dogovorjeni, da se zgodba odvije do konca sezone, potem pa se bomo usedli in pogovorili, kako naprej, kakšne korake sprejeti.

V nogometu ni kreditov. Dokler vodstvo vidi, da obstaja možnost napredka in je zgodba pozitivna, ni nikakršnega problema, ko pa se začuti, da tega ni več, ni pomembno, kdo vodi klub, temveč je pomemben le interes kluba in temu primerno je treba odreagirati.

Vsekakor je dolgoročni cilj kluba biti v vrhu slovenskega nogometa in nekaj narediti tudi v Evropi. S tem namenom so se ruski investitorji tudi odločili za vstop v klub. Smo na začetku zgodbe, za katero verjamem, da bo uspešna. Delamo dobro, za igralce pa je pomembno, da se zavedajo, da lahko trenirajo v miru in zasledujejo končni cilj.

Ne želim ničesar napovedovati, dejstvo pa je, da želimo na vsaki tekmi doseči pozitiven rezultat. Idealno bi bilo, če bi nam uspelo na nekaj tekmah zapored zmagati, dejansko pa je liga takšna, da se lahko kaj hitro vmešaš v boj za vrh ali pa pristaneš v spodnjem delu lestvice. Sam sem realen, upam pa, da bomo na zadnjih dveh tekmah, ki nas še čakata letos, dosegli dve zmagi in zbrali maksimalno število točk. Tako bi bili v položaju, ki bi bil v nadaljevanju sezone obetajoč.

Generalno gledano sem zadovoljen, so pa določeni trenutki, ko bi lahko odigrali bolje. Tudi na zadnji tekmi proti Mariboru, ki smo jo izgubili z 0:1, bi lahko iztržili več. Naredili smo nekaj nepotrebnih tehničnih napak, z več energije in želje bi lahko bila podoba boljša. O tem se bomo s fanti še pogovarjali. Sem pa na splošno zadovoljen s pristopom tako na treningih kot tekmah.

Rusi želijo klub razvijati naprej. Dobro vedo, česa si želijo, ves čas spremljajo, kaj se v klubu dogaja. Se bo pa na tej poti marsikaj spreminjalo, morebiti tudi trener in igralci, nihče nima garancije, da bo zraven, saj je vse odvisno od kakovostnega dela in uspehov. Klub se mora razvijati v pozitivno smer, če tega ne bo, bo gotovo prišlo do sprememb. Če pa želimo biti dolgoročno uspešni, neki večji rezi niso dobrodošli. Upam, da se bo zadeva odvijala pozitivno.

Mislim, da so se odgovorni v klubu iz tiste zgodbe nekaj naučili. Ljudje, ki so danes v klubu, imajo čiste namene, razmišljajo tudi o nadgradnji infrastrukture, kar je v vsakem klubu zelo pomembno, zato mislim, da se tista zgodba ne bo ponovila.

Dejansko ne vem, kakšne so plače v klubu, ker se s tem ne obremenjujem. Imamo svoj proračun, ki ga izpolnjujejo v skladu z dogovori, kar je najbolj pomembno.

Pogovarjamo se dnevno, bodisi po treningu ali pa se slišimo vsaj po telefonu. Razmišljamo o tem, kako moštvo osvežiti. Neke želje obstajajo. Sta iz nogometnega sveta, tako da imata kar nekaj poznanstev. Če se bo treba okrepiti, se bomo okrepili.

V klubu želimo imeti ravnovesje med mladimi in bolj izkušenimi fanti, kar se potem pozna tudi v garderobi. Zavedamo se, da smo pripeljali nekaj nogometašev, ki imajo svetlo prihodnost, pomembno pa je, da se vsak zaveda svoje vloge, ki jo ima v moštvu. Samo tako lahko mladi rastejo in se razvijajo.

Mislim, da je Celje za razvoj vsakega nadarjenega nogometaša idealno okolje, pri nas ga lahko pravilno usmerimo. Sina ne bi hotel posebej izpostavljati. Trenutno igra v Olimpiji, razvija se zaenkrat dobro, ga pa čaka še veliko dela.

Seveda si želim, da bi uspel, a v nogometu je kar nekaj stvari, ki se ti morajo poklopiti, dejansko moraš biti tudi ob pravem času na pravem mestu. Ključno je seveda trdo delo, ki je osnova vsakega uspeha. Tega se tudi sam zelo dobro zaveda.

To so stvari, ki so v nogometu normalne in se dogajajo mnogim klubom, ne samo našemu. Poglejte na primer Muro, ki je imela velika nihanja, ali pa Koper, ko je nazadnje postal državni prvak. V klubih, kjer niso vajeni stalnega uspeha, so takšna nihanja normalna. Potrebnega je veliko znanja in potrpežljivosti, da vedno odreagiraš na pravi način.

Upam, da čim prej, je pa to težko napovedati. Naša želja je, da vsakega pol leta zgodbo nadgradimo, da bomo vedno bolj kakovostni in pripravljeni na še večje uspehe.