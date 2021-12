Je na Nizozemskem snežilo? Niti ne. Zastoji na cestah so nastali zaradi navala na cepljenje. Ja, prav ste prebrali. Pri nas se kaj takega niti slučajno ne more zgoditi. Žal so naši zastoji povezani s prometnimi konicami, slabim vremenom ali kakšno nesrečo. No, sem ter tja nas presenetijo proticepilski protesti in tudi takrat so zastoji.

In še ena razlika. Nizozemski zastoji so bili posledica odločitve, da se lahko starejši od 60 let brez naročanja cepijo s poživitvenim odmerkom, in Nizozemci so sedli v avtomobile. Da bo hec večji, so to odločitev v dogovoru s policijo medtem že ukinili. Pri nas se vsi lahko brez naročanja cepimo kadar koli in kjer koli. Pa ni zastojev. Žal.