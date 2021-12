Neverjetno, kaj vse se vozi po slovenskih cestah, bi lahko rekli ob zadnjem poročilu novomeške policijske uprave. Tamkajšnji policisti so namreč prejšnji četrtek ob osmih zjutraj med nadzorom prometa na avtocesti na Biču ustavili voznika tovornega vozila slovenskih registrskih oznak, pri katerem so našteli dolg seznam prekrškov in drugih nepravilnosti. Ta se je močno podaljšal, ko so tovornjak odpeljali še na tehnični pregled.

Seveda, 40-letnik je za začetek peljal prehitro, namerili so mu 106 kilometrov na uro. Tovorno vozilo je vozil brez voznikove kartice, ki mu je potekla in zato tahograf ni beležil podatkov o vozniku in vozilu, med drugim ne upoštevanje predpisanega počitka voznika. Tovor v tovornjaku ni bil pravilno ne naložen ne pripet. Že na prvi pogled so policisti ugotovili tudi precej tehničnih pomanjkljivosti (recimo povsem zlizano pnevmatiko), zato so vozilo in priklopnik odpeljali na tehnični pregled. Ugotovili so še številne druge napake, ki odločilno vplivajo na varno udeležbo v prometu. Volanski končniki so bili dotrajani, vetrobransko steklo pa počeno. Povsem neustrezna je bila velikost pnevmatik, na tretji osi so bile izrabljene tako, da so bile povsem gladke. Profila ni bilo več. Luči niso delovale pravilno, sistem ABS ni deloval, signal za vzvratno vožnjo prav tako ne. Iz različnih delov motorja so puščale razne tekočine, ponarejena je bila tudi dokumentacija. In to so bile zgolj nepravilnosti na vozilu, sledijo še tiste, ki so jih našli na priklopniku. Delovna zavora praktično ni delovala, prav tako ne svetlobne naprave, tudi tukaj je bila deklaracijska tablica nepopolna. Povsem jasno, da so policisti tovornjak izločili iz prometa, vozniku pa naložili 2740 evrov kazni ter uvedli postopek zoper podjetje, ki lahko pričakuje še 4000 evrov globe.