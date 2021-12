Stekla gradbena dela na Malem grabnu

Protipoplavna dela na porečju Gradaščice bodo po napovedih potekala vse do konca leta 2025, a se bodo zaradi zamud verjetno zavlekla še v leto 2026. Nedavno so gradbena dela stekla tudi v Ljubljani, in sicer na Malem grabnu od prečkanja z Opekarsko cesto do izliva v Ljubljanico.