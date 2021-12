Medtem ko je več tisoč gospodinjstev, predvsem na severovzhodu Anglije, še vedno brez elektrike, so danes ponoči državo zajeli sunki vetra s hitrostjo med 35 in 50 kilometrov na uro. V nekaterih delih Škotske so se temperature spustile pod ničlo.

Meteorološki urad medtem napoveduje, da bo v prihodnjem tednu še naprej deževno in vetrovno. Na območjih, ki jih je že prizadela nevihta Arwen, pa se bodo vremenske razmere še naprej slabšale.

Ministrstvo za obrambo je za britansko tiskovno agencijo PA sporočilo, da je 297 pripadnikov britanske vojske in kraljeve mornarice danes še vedno zagotavljalo podporo civilnim oblastem in preverjalo stanje ranljivih oseb.

Britanski premier Boris Johnson je v soboto zagotovil, da se je pogovarjal z osebami, ki vodijo odziv na neurje Arwen, in da je vlada še naprej pripravljena »na vse možne načine« podpirati obnovitvena dela.

Zaradi zamud je energetski regulator Ofgem opozoril, da bo proti omrežnim podjetjem, ki odjemalcem niso dovolj hitro obnovila oskrbe z električno energijo, sprejel ukrepe. Prav tako je zagotovil, da bodo ljudje, ki so ostali brez elektrike, upravičeni do prejema odškodnine.