Fotografije in videoposnetki s kraja dogodka prikazujejo vozilo, ki je zapeljalo med protestnike, in trupla, ki so ležala na cesti. Avtomobil naj bi preganjal razpršene protestnike, varnostne sile pa so jih aretirale in pretepale. Vojaki so pretepli tudi tri osebe, ki jih je zbilo vozilo, na spletni strani poroča Deutsche Welle.

»Ko so se približali protestnikom, so povečali hitrost - bilo je, kot da bi zapeljali v njih,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal novinar. Dodal je, da so nato iz avtomobila skočili vojaki in začeli streljati.

Vojska je sporočila, da so bili protestniki tisti, ki so sprožili nasilje, še poroča Deutsche Welle.

Kljub nasilju je popoldne v Yangonu potekal še en protest.

Mjanmar so po državnem udaru v začetku februarja, ko je vojska zrušila civilno oblast, zajeli množični protesti, na katere se je vojaška oblast odzvala z represijo. Ubitih je bilo okoli 1300 civilistov, več kot 10.000 jih je bilo aretiranih, med njimi tudi številni novinarji.

Protesti so pogosto majhni in zelo mobilni, ljudje pa nasprotujejo strmoglavljenju izvoljene vlade pod vodstvom Nobelove nagrajenke za mir Aung San Su Kyi.