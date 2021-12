Na Nizozemskem zaradi navala na cepljenje prometni zastoji

Na Nizozemskem so v soboto zaradi navala na cepljenje s poživitvenim odmerkom nastali prometni zastoji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V več mestih so namreč za starejše od 60 let ponudili cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom brez naročanja, zato so številni Nizozemci sedli v avtomobile.